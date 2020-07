A10, in arrivo nuovi autovelox tra Savona e Ventimiglia: tre già installati ma ancora “spenti”

Savona. Tre nuovi autovelox hanno fatto la loro comparsa sul tratto savonese della A10: due in direzione Ventimiglia, il terzo in direzione Savona. Le foto di alcuni di loro hanno iniziato a circolare qualche giorno fa sui social network dando vita, come spesso accade, a preoccupazioni e polemiche, tra chi, ricordando le ben note difficoltà di spostamento sulle autostrade liguri, contesta la decisione.

Si tratta, in realtà, solo dei primi dispositivi installati (ma non ancora attivi) facenti parte di un vero e proprio piano di controlli a cui stanno lavorando in queste settimane la polizia stradale di Imperia e la direzione di Autostrada dei Fiori. “C’è un discorso di sicurezza che riguarda soprattutto le gallerie – spiegano dalla Polstrada – e quindi bisogna assolutamente garantire il rispetto dei limiti di velocità”.

