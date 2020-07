Autostrade, 360 mila mq di onduline da smontare. Tomasi: “Dal 10 progressivo miglioramento”

Genova. Sono 360 mila i metri quadri di onduline da smontare nelle gallerie liguri, operazione che secondo il piano presentato dal Mit è da effettuare per completare le ispezioni nei tunnel. Un’operazione che potrebbe essere ripetuta ogni tre mesi nel caso l’attuale sistema di controllo venisse confermato.

Questo il dato che emerge dal piano di lavori di Autostrade per l’Italia, che con i suoi 110 cantierni diurni e 80 notturni, in questi giorni sta lavorando giorno e notte per arrivare alla scadenza di fine mese imposta dal governo.

