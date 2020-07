Autostrade, i cantieri della prossima notte: chiuso l’allacciamento A10-A6 verso Genova e Savona

Liguria. La direzione del Tronco di Genova di Autostrade rende noto il programma delle chiusure per lavori nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questo indirizzo.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa: sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 20:00 di giovedì 9 luglio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria e la SS1 Aurelia fino alla stazione di Varazze; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in entrata verso Savona, fino alle 22:00 di martedì 7 luglio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Varazze; sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione Sestri Levante; sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Genova Nervi in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova, fino alle 6:00 di mercoledì 8 luglio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova ovest.

