Cantieri autostrade, domattina riapertura a rischio sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto

Genova. Occhi puntati sulla A7, domani mattina, per una possibile riapertura con ritardo del tratto autostradale tra Busalla e Bolzaneto, in direzione Genova, oggetto questa sera di alcuni cantieri di ispezione delle gallerie comprese nel tratto.

La chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, è finalizzata ad attività di ispezione delle gallerie “Balletto”, “Delle Piane” e “Fondega”. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria presso la stazione di Busalla, potrà raggiungere la stazione di Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria per poi rientrare sulla A7 verso Genova. Ai mezzi pesanti, stante la limitazione in altezza sulla SP35 dei Giovi, si consiglia, tramite la Diramazione Predosa-Bettole, di raggiungere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, lungo cui procedere verso Genova.

