Il miracolo di Musa Juwara: dal centro profughi a San Siro

Con i suoi diciotto anni, appena compiuti, domenica 5 luglio ha segnato col Bologna alla Scala del calcio. Una storia fatta di sogni che diventano realtà. Questa la storia di Musa Juwara (26 dicembre 2001 quindi quasi un 2002). Quattro anni fa l’arrivo dal Gambia in Italia su un barcone, precisamente il 10 giugno 2016. Domenica ha messo in crisi l’intero reparto difensivo dell’Inter segnando l’1-1 che ha dato il là ai rossoblù per la rimonta e la conclusiva vittoria per 2-1.

Il tutto alla Scala del calcio, a San Siro. Musa Juwara non credeva nemmeno di entrare. Un sinistro potente e preciso che gli ha permesso di segnare il suo primo gol in Serie A. Mihajlovic ha creduto in lui ed è stato ampiamente ripagato. “È il mio primo gol in A. Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare contro l’Inter – ha detto Juwara –. Sto lavorando bene in allenamento, ma non pensavo sarei entrato. È un grande sogno, lo ricorderò per tutta la vita”.

