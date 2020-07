Il treno per scoprire le bellezze della Liguria (e non solo): tutte le offerte regionali e a lunga percorrenza di Trenitalia

Liguria. Sostenere il turismo del nostro bel Paese, favorendo i viaggi anche di prossimità, con un’offerta ferroviaria estiva alla riscoperta di mete e itinerari di assoluto interesse e richiamo è parte integrante del un nuovo piano di sviluppo del turismo nazionale. Uno stimolo per la ripresa dell’intero settore grazie ai capillari collegamenti regionali e Frecciarossa Trenitalia (gruppo Fs Italiane) da e per la Liguria coi quali raggiungere le splendide località turistiche italiane, in particolar modo quelle liguri, in sicurezza all’insegna di un’estate in versione green senza lo stress dell’automobile.

FRECCIAROSSA IN LIGURIA

Il Frecciarossa 1000, simbolo dell’eccellenza made in Italy, il unisce tutti i giorni Milano e Roma con Genova, la costa del levante ligure, le Cinque Terre, la Versilia e l’Argentario facilitando gli spostamenti di chi, dalle due principali città italiane, vuole raggiungere facilmente in treno le spiagge e i borghi fra i più belli d’Italia.

