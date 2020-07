L’appello alla responsabilità e alla tutela della salute pubblica del Centro Pannunzio

Liguria. Questo fine settimana in Riviera ha rappresentato un punto critico che va denunciato con fermezza e preoccupazione. Noi del Centro Pannunzio della Liguria facciamo appello al Prefetto di Savona e alle autorità locali perché intervengano con fermezza.

Il distanziamento sociale non è stato rispettato e l’uso delle mascherine sembra diventato un optional. Siamo in un momento in cui risale il contagio e c’è troppa gente irresponsabile che mette in gioco la salute propria e quella degli altri.

