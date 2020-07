Le domande per i ripescaggi in Serie D: ecco fino a quando c’è tempo

Operazione ripescaggio in Serie D: ci siamo. A partire da oggi lunedi 6 luglio le società non aventi diritto all’iscrizione in Serie D possono presentare domanda, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla Dipartimento Interregionale della Lnd.

Per inoltrare domanda c’è tempo fino al 14 di luglio alle ore 14:00. Sarà poi il Dipartimento Interregionale a girarle, entro il 15 luglio, a sua volta alla Co.Vi.So.D. che entro il 16 esaminerà le domande. Le società che si vedranno bocciare le domande di ammissione avranno poi tempo di mettersi in regola e fare ricorso entro il 20 luglio. La stessa Co.Vi.So.D. entro il 5 agosto si esprimerà sui ricorsi.Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021 dovranno comunque effettuare l’iscrizione al Campionato di competenza nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza. Le domande, ovviamente, devono essere corredate da tutta la documentazione richiesta e che di seguito vi riportiamo.

