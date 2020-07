Ospedale Cairo: il 13 luglio la riapertura del Punto di primo intervento, ma solo come ambulatorio e 12 ore

Cairo Montenotte. Oggi la riapertura del Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga, il prossimo 13 luglio dovrebbe essere la volta di quello di Cairo Montenotte, anche se sarà di fatto solo un ambulatorio per i “codici bianchi” e sarà aperto 12 ore al giorno, dalle 8.00 alle 20.00. La conferma è attesa in questi giorni, nell’ambito di un progressivo ritorno alla normalità per la sanità savonese dopo l’emergenza Covid.

E sullo sfondo restano le aspre polemiche sulla privatizzazione degli ospedali, con la prossima riapertura del Ppi di Cairo Montenotte che è stata definita da molti “mozzata” per forme e modalità operative, rispetto alle esigenze sanitarie della Val Bormida e rispetto alle richieste di cittadini e amministratori locali.

