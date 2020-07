PSA Olympia, Anna Parodi riconfermata per la stagione 2020/21

Genova. Continuano i lavori in casa PSA Olympia per allestire una rosa all’altezza in vista dell’esordio in Serie B1. Anna Parodi è un’altra importante riconferma per la stagione 2020/21 e si aggiunge a quelle già ufficializzate Bilamour, Antonaci, Martina Montedoro e Scurzoni.

Ecco le parole dell’opposto gialloblù. Le sensazioni per la promozione in B1? “Sono molto felice per la promozione in B1 – commenta Anna -, una promozione è sempre una bella notizia, mi dispiace non averla conquistata in campo con le mie compagne e non aver potuto finire il campionato”.

... » Leggi tutto