Ranieri: “Vinte due battaglie, non la guerra”

Genova. Due vittorie consecutive. Non era mai successo e quest’anno sono arrivate in un momento decisivo. “Abbiamo vinto due battaglie importanti, cruciali, ma non la guerra. Dobbiamo restare umili e determinati come oggi e nella trasferta contro il Lecce”.

Claudio Ranieri resta coi piedi per terra, anche se la classifica ora è molto più tranquilla rispetto a prima del lockdown: “Non è quasi fatta, già in passato stavamo sott’acqua ed eravamo emersi ma l’onda ci aveva riportato sotto, bisogna restare concentrati”.

