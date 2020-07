Sampierdarena, la Lega: “Chiederemo al Prefetto di schierare l’esercito in piazza Settembrini”

Genova. “Abbiamo depositato un ordine del giorno da discutere al prossimo consiglio comunale utile per chiedere al prefetto di schierare le forze dell’esercito in piazza Settembrini e a Sampierdarena”. Lo dicono la capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorella Fontana e il consigliere Davide Rossi dopo che stanotte un assembramento di 80 ubriachi ha portato all’intervento massiccio delle forze dell’ordine.

“Oltre all’installazione della cancellata, che verrà finalmente completata entro la metà di luglio grazie all’insistenza della Lega, riteniamo che sia necessario l’utilizzo dell’esercito per ridare decoro e tranquillità alla delegazione, spesso ostaggio di ubrachi molesti e bande di africani, che creano non pochi disagi a cittadini e commercianti” proseguono i consiglieri del Carroccio.

