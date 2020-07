Sciopero generale trasporti del 24 luglio, ecco perché la Fit Cisl non aderisce

Genova. «Perché la FIT CISL non aderisce allo sciopero generale regionale dei trasporti del 24 luglio?. Gli scioperi di categoria devono avere un obiettivo chiaro, devono individuare una controparte certa. Oggi, nella situazione drammatica che stiamo vivendo come cittadini e come lavoratori, responsabilmente, non possiamo pensare di far perdere ore di salario ai lavoratori che già sono in grandissima sofferenza a causa della cassa integrazione e con il problema enorme del ritardo nei pagamenti, con gravi ripercussioni sugli stipendi». Lo dichiara il segretario generale FIT CISL Liguria, Mauro Scognamillo.

