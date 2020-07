Scuola pubblica, Salvatore (Il Buonsenso) attacca: “Dove sono i cantieri decantati da Toti?”

Liguria. Eravamo in lockdown. Durante le sue continue dirette Facebook il presidente della Regione inveiva contro il governo perché non gli permetteva di partire con i cantieri delle scuole. Milioni e milioni di euro già stanziati, pronti con gli operai che aspettavano il suo via. Questa la descrizione. Bene, siamo ben oltre il lockdown e purtroppo ancora ‘ben oltre’ anche qualsiasi via ai lavori. Ma dove sarebbero le centinaia di cantieri previsti per la scuola pubblica?”.

A domandarlo è Alice Salvatore de “Il Buonsenso” che, terminato il lockdown, ha voluto “interrogare” il presidente e la giunta regionale sullo stato dei lavori per la scuola pubblica.

... » Leggi tutto