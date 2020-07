Sestri levante, 26enne picchiato selvaggiamente e rapinato dal ‘branco’

Sestri levante. Fratture facciali, un trauma cranico e 30 giorni di prognosi per un 26enne della provincia di Piacenza, che la notte tra sabato e domenica è stato picchiato da un gruppo di giovani.

E’ successo verso le 4 del mattino in via Vittorio Veneto: il giovane e stato picchiato ferocemente da un gruppo di almeno dieci persone che gli ha rubato il cellulare ed è poi fuggito. Il ragazzo è finito in ospedale a Lavagna

... » Leggi tutto