Turismo e locazioni, quanto costa affittare casa al mare in Liguria

Celle Ligure e Varazze sono tra le località italiane di mare in cui sul mercato della casa vacanza si registrano in questo periodo casi di acquirenti che vogliono chiudere velocemente la trattativa per poter godere dell’abitazione durante l’estate. Questo è il quadro delineato dall’Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa.

C’è chi vende per recuperare liquidità, in particolare tra coloro che avevano acquistato per mettere a reddito. Tendenzialmente chi compra la casa vacanza la usa per sé, talvolta affittandola per brevi periodi per recuperare parte delle spese. Quest’anno in alcune località si segnala bassa offerta proprio perché molti proprietari hanno intenzione di utilizzare la seconda casa per lunghi periodi, grazie anche allo smart working.

