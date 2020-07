Caos autostrade, ancora disagi: rimandata l’apertura del casello di Genova Est

Genova. La giornata inizia con nuovi disagi sulle autostrade. Slitta la riapertura del casello di Genova Est, sia in entrata sia in uscita, per completare le attività di ispezione all’interno della galleria San Pantaleo, il primo tunnel all’imbocco della rampa da Staglieno.

La riapertura è prevista entro le ore 7.30. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare Genova Ovest. Si prevedono code e disagi sulla viabilità urbana.

... » Leggi tutto