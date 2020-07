Caos autostrade, la Cia Liguria: “Sospendere i pedaggi su tutta la rete ligure”

Genova. Da Sarzana a Ventimiglia gli agricoltori di Cia Liguria chiedono un intervento urgente per rompere l’isolamento infrastrutturale nonché commerciale della regione.

“Merci e persone faticano ad uscire ed entrare dai nostri territori. Anche il settore agricolo paga sia sul fronte dell’ export, prevalentemente con il settore florovivaistico, che su quello dei consumi interni legati fortemente alla ripresa della presenza turistica e del canale Horeca – sottolinea Aldo Aberto, presidente di Cia Liguria -. Se la gente non può arrivare in Liguria anche il settore degli agriturismo perde il vantaggio competitivo di offrire spazi in sicurezza “.

... » Leggi tutto