Caos autostrade, mattinata da bollino nero: semaforo a Genova Est, chiusure su A7, A12 e A26

Genova. Domani, mercoledì 8 luglio, sarà una mattinata ad alto rischio blocco traffico per il nodo di Genova, con diversi cantieri autostradali attivi praticamente su tutte le autostrade liguri durante la notte e che potenzialmente potrebbero sforare il termine delle 6 di mattina.

Ma non solo: con la regolazione del traffico a senso unico alternato in entrata al casello di Genova Est (provvedimento attivato questa mattina, fino “a data da destinarsi”), per la Val Bisagno c’è il serio rischio di una viabilità completamente in tilt nel crocevia di Staglieno.

