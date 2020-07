Coronavirus, allarme sui turisti extra Ue: “Liguria non tutelata, possono diffondere il contagio”

Genova. “L’arrivo di turisti può agevolare la diffusione del contagio. C’è un vuoto normativo molto importante”. A lanciare l’allarme è Sonia Viale, assessore alla sanità e vicepresidente della Regione Liguria, mentre emergono giorno dopo giorno le falle nel sistema che regola l’arrivo di viaggiatori dai paesi extra Ue.

Per effetto dell’ordinanza del ministro Speranza del 30 giugno sono consentiti gli ingressi in Italia non solo per i Paesi comunitari (più Svizzera e Regno Unito) ma anche per i cittadini di Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Tailandia, Tunisia e Uruguay. A condizione però di sottoporsi a isolamento fiduciario per 14 giorni, comunicando un domicilio e un contatto telefonico.

