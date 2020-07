Dl Rilancio, Coldiretti Liguria: «Bene estensione di misure a sostegno del settore ittico»

Genova. «Dalle lampare alla piccola pesca fino alla mitilicoltura, è ripartita, non senza difficoltà, l’attività di tutte le barche liguri, dopo i mesi caratterizzati dall’emergenza Covid-19: oltre alla ripresa del commercio e la riapertura del mercato, ora un segnale positivo arriva anche dal Governo che ha stabilito che a tutti i pescatori autonomi potrà essere riconosciuto un indennizzo per far fronte alle perdite subite e una sostanziale decontribuzione per dare respiro alle imprese che valorizzano il pescato locale e tutelano, con il loro lavoro, l’ambiente marino».

... » Leggi tutto