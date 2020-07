Esselunga a San Begnino, bocciata mozione M5S per impegnare il sindaco a non modificare il Puc

Genova. “Ricordiamo molto bene il programma elettorale di Marco Bucci. A pagina 8 recitava: “Il commercio e l’artigianato sono elementi chiave per lo sviluppo di Genova: un’amministrazione efficace garantisce e riconosce spazio adeguato al piccolo commercio e artigianato in un giusto equilibrio con la grande distribuzione. Il 5 ottobre del 2017, poi, in un’intervista tv, a una specifica domanda su un possibile nuovo insediamento di Esselunga nel Municipio Centro Ovest, il sindaco Bucci rispondeva: “Io sono d’accordo sul non aumentare i metri quadri disponibili per i supermercati”. Parole encomiabili ma… solo parole. C’è il rischio che quella promessa cada nel vuoto: per agevolare l’insediamento temiamo infatti “opportune” variazioni al PUC”, dichiara il consigliere comunale Luca Pirondini.

“Che ne è stato del programma elettorale e delle promesse fatte?” si domandano i consiglieri del M5S a Tursi.

