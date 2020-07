Lavori sul Ponte Viveri ad Albenga: le modifiche al servizio TPL dal 6 al 10 luglio

Albenga. A seguito dell’inizio dei lavori al Ponte Viveri, TPL modifica il servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 18 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio.

Gli aggiornamenti nel dettaglio:

– linea 40 direzione Andora – Finale: gli autobus, giunti alla rotatoria di via Piave in loc. Vadino effettueranno il transito in via San Calocero, S.S. 1 Aurelia, via del Roggetto, via Torino, via Leonardo Da Vinci, via F.lli Viziano per poi riprendere il regolare percorso da viale Pontelungo.

In conseguenza di quanto sopra, verranno temporaneamente soppresse le fermate di Vadino via Piave (dopo la rotatoria) e di Piazza del Popolo. Le stesse saranno rispettivamente sostituite dalle fermate di via San Calocero e di Porta Torlaro;

