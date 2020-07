Montebruno, aperto il nuovo ufficio postale nei locali dell’ex comunità montana

Montebruno. E’ aperto da ieri il nuovo ufficio postale di Montebruno in Val Trebbia. Il nuovo ufficio si trova in piazza Paolo Emilio Taviani nei locali ex Comunità montana.

“Con il trasferimento di tutte le operatività, l’ufficio postale di Montebruno apre presso i locali di Piazza Taviani 5 – spiega una nota di Poste italiane – mentre nella precedente sede di Via G. Barbieri permangono i portalettere e le lavorazioni di recapito corrispondenza e pacchi.

