Operazione “chiama i nonni”, così gli ospiti di 66 rsa liguri potranno rivedere i propri cari

Genova. Durante l’emergenza Covid le residenze per anziani della Liguria si sono attrezzate con tablet e telepresence per permettere ai nonni di parlare e vedere i propri cari anche a distanza. Un’iniziativa innovativa per ridurre la distanza tra gli ospiti e i loro familiari che, in tempi di emergenza coronavirus, non hanno potuto e non possono ricevere visite.

Il sistema è stato messo a punto grazie ad un accordo tra Regione Liguria, Liguria Digitale e Cisco che ha fornito gratuitamente il software e i sistemi di telepresence. L’iniziativa è partita lo scorso 3 aprile dalla rsa Doria di Molassana ed è stata estesa ad altre strutture pubbliche in tutta la Liguria comprese le strutture destinate alle persone in quarantena e alla nave Splendid.

