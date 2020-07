Partono gli Educamp Coni: la Liguria prima regione italiana per numero

Savona. Al via la seconda settimana di luglio e il numero degli Educamp CONI 2020 autorizzati ha toccato il traguardo dei 40. La Liguria è la prima regione in assoluto in Italia; la seconda regione in graduatoria, ben più grande della nostra, ha raggiunto i 30. Un successo straordinario, che è merito della volontà di ripartire, delle capacità organizzative e della caparbietà dei dirigenti sportivi delle società sportive liguri.

Educamp CONI 2020 è un progetto, tra l’altro, studiato proprio dalla Scuola regionale dello sport del CONI Liguria, che è poi diventata nazionale. Un progetto che ha avuto l’appoggio dell’Assessore allo sport della Regione Liguria Ilaria Cavo, che ha riconosciuto la valenza sociale dello sport ed ha inserito i centri sportivi multidisciplinari nell’area dei centri estivi.

