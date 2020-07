San Donato Metanopoli, tre ex bogliaschini per la Serie A1

Bogliasco. La San Donato Metanopoli Sport ha da poco avuto la certezza della promozione in Serie A1. Il direttore sportivo Alessandro Celia si è immediatamente messo al lavoro per costruire la squadra per il massimo campionato. La formazione di San Donato Milanese, molto probabilmente, giocherà le partite casalinghe a Monza.

Sul fronte del mercato, sta pescando in Liguria. A partire dall’allenatore, che sarà Fabio Gambacorta. Arriva dal Lerici Sport, nel quale ha giocato nella stagione appena conclusa, e, tra le altre formazioni, ha militato nel Bogliasco. Classe 1983, il centrovasca guiderà una squadra che sarà sicuramente competitiva.

