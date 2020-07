Savona, ancora chiuso lo “Scaletto senza scalini”: domani incontro con sindaco e associazioni

Savona. Una firma. Una singola firma, da parte di un dirigente di Autorità Portuale: ecco cosa mancherebbe alla Cooperativa L’Altromare per per aprire anche quest’anno lo “Scaletto senza scalini”, la spiaggia libera attrezzata delle Fornaci dotata di una serie di servizi gratuiti per garantire la balneazione accessibile e sicura alle persone affette a Sla e dalle altre disabilità.

L’annuncio dell’imminente apertura era stato dato dall’amministrazione lo scorso 30 giugno dall’assessore Pietro Santi: “Il Comune, come gli scorsi anni, è riuscito a garantire un contributo di 15 mila euro. Il progetto presentato dalla Cooperativa Laltromare durerà fino al prossimo 1 settembre. Questa attività è un fiore all’occhiello per la Città di Savona”. L’apertura però, prevista per il 1 luglio, non è ancora arrivata, tanto che nello scorso weekend non è stato possibile offrire il servizio ai tanti disabili che hanno chiamato per recarsi allo Scaletto.

