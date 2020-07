Savona, giunta Caprioglio al capolinea? Ecco il piano per farla cadere dopo le regionali

Savona. L’amministrazione Caprioglio, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultima ora (e una possibilità, scopriremo, per quanto piccola esiste), è destinata a concludersi prima del tempo: precisamente tra poco, in un periodo variabile da agosto a novembre 2020. E’ questa la notizia che emerge nelle ultime ore a Savona nei corridoi di palazzo Sisto. Una notizia di quelle ovviamente non ufficiali, mai confermate da nessuno, appena sussurrate quando le porte sono chiuse. Una notizia, eppure, più concreta che mai: ci sono i numeri, le strategie sono pronte, le date individuate, i piani alternativi sul tavolo.

Chi c’è dietro

Non una singola eminenza grigia, né un partito specifico individuabile in modo chiaro, bensì un gruppo di consiglieri. Che tra i banchi della maggioranza il malumore serpeggi è ormai cosa arcinota: in pratica è così fin dall’inizio del mandato, con tanti, troppi consiglieri che si sono sentiti ridotti al ruolo di “yes man” senza alcuna possibilità di contribuire a indirizzare l’azione amministrativa della giunta. I casi sono tanti: emblematici quelli di Simona Saccone o Elda Olin che più volte hanno ampiamente esternato la loro contrarietà a decisioni imposte alla colazione dall’alto (entrambe, alla fine, sono uscite per questo dal gruppo di appartenenza). E nell’ultimo consiglio Emiliano Martino è stato protagonista di uno sfogo simile, dai toni estremamente critici (con riferimenti al “guardarsi allo specchio e chiedersi in coscienza se si è fatto il massimo”).

