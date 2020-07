Savona, Santi bacchetta Open Fiber: “Ripristini mal fatti dopo gli scavi, non è tollerabile”

Savona. “Totale inadeguatezza nelle esecuzione delle opere”, una modalità “non più tollerabile”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici di Savona, Pietro Santi, bacchetta Open Fiber e i lavori di ripristino degli asfalti dopo la posa dei cavi della fibra ottica. Lo fa con una lettera ufficiale indirizzata all’azienda, nella quale chiede un intervento immediato.

“Facendo seguito alle numerose richieste formulate dall’ufficio tecnico in merito alla necessità, durante l’esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione della rete in fibra ottica, di provvedere con estrema urgenza e con la massima attenzione al ripristino degli scavi eseguiti, si segnala ancora una volta che giungono a questo assessorato numerose segnalazioni circa la non corretta esecuzione dei ripristini provvisori, nonché di quelli definitivi, con conseguenti pericoli per la circolazione veicolare e pedonale” scrive nella lettera.

