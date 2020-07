Serie B, giudice sportivo: squalificati quindici giocatori e due allenatori

Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite delle trentaduesima giornata, il giudice sportivo ha squalificato quindici calciatori di Serie B.

Filippo Lorenzo Sgarbi (Perugia) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose”.

