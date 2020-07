Serie B1: prosegue l’avventura con la PSA Olympia per Aurora Montedoro

Genova. Proseguono le riconferme in casa PSA Olympia: Aurora Montedoro farà parte del roster 2020/21 che si schiererà ai nastri partenza del campionato di Serie B1.

Ecco le parole dell’opposto gialloblù. Le sensazioni per la promozione in B1? “Questa promozione in B1 è stata sicuramente la ciliegina sulla torta per questa stagione che ci ha visto da protagoniste – dichiara Aurora –. Secondo me è stata la giusta ricompensa del nostro impegno in palestra di quest’anno”.

