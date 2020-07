Albenga, il Comune attiva un servizio di steward per le spiagge libere

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga per la gestione delle spiagge libere in relazione all’emergenza Covid-19 ha posizionato opportuna cartellonistica indicante le norme da seguire per evitare possibili situazioni di contagio.

Con delibera di Giunta n.167 dello scorso 2 luglio, inoltre, è stato deciso di attivare un servizio di steward a supporto della polizia locale per il monitoraggio delle spiagge libere. Il servizio partirà dal prossimo weekend.

