Autostrade, A7 chiusa tra Genova Ovest e Bolzaneto in entrambe le direzioni: è caos traffico

Genova. Altra mattinata di passione per il traffico a Genova. Come era stato parzialmente preannunciato da Autostrade nella tarda serata di martedì, resta chiuso in entrata il casello di Genova Ovest. Chiuso anche il tratto a scendere della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest. Riaperti tutti gli altri tratti.

Al momento non ci sono previsioni sugli orari di riapertura. La chiusura della A7 in direzione Milano ha già creato il caos sull’Elicoidale dove si sono ammassati tutti i mezzi pesanti in attesa di entrare in autostrada.

