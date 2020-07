Autostrade esclusa dai lavori del nuovo ponte, slitta la decisione della Consulta sul decreto Genova

Genova. E’ attesa in settimana la decisione della Consulta sul decreto Genova. La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’esclusione di Autostrade per l’Italia dai lavori di ricostruzione del ponte sul Polcevera e sui poteri del commissario straordinario.

La trattazione in udienza pubblica è iniziata nella tarda mattinata e dopo gli interventi dei legali di Aspi, i primi a prendere la parola, la presidente Marta Cartabia ha sospeso i lavori, che riprenderanno alle 16. Sono numerose le parti. Gli ultimi a intervenire saranno gli avvocati dello Stato Vincenzo Nunziata e Alessandro Jacoangeli. Numerosi gli ammessi, tra cui un gruppo di proprietari di immobili espropriati e, proprio per il protrarsi dei lavori, appare certo che la decisione non sarà oggi.

