Bozzano candidato in Regione: “Chiamata di Toti è un onore per tutta Varazze, dire no sarebbe un tradimento”

Varazze. “E’ vero, un anno fa avevo detto che non mi sarei candidato di mia spontanea volontà. Ma nel momento in cui mi viene chiesto un impegno, non accettare sarebbe un tradimento enorme nei confronti della mia città“. Parole e musica di Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze, che ieri sera, durante la visita del presidente ligure Giovanni Toti, ha per la prima volta confermato i rumors che lo indicavano come candidato alle elezioni regionali.

Galeotta una frase di Toti: “Lo accoglierei volentieri nella mia lista”. A cui lui ha subito replicato: “Accetto nell’interesse del territorio“. Ed ecco che uno scenario più volte preannunciato diventa realtà. Che potesse accadere si sa addirittura dal 2019: persino durante il dibattito tra i candidati sindaci organizzato da IVG (vedi il video) il giornalista chiese a Bozzano se un anno dopo avrebbe lasciato il Comune per la Regione. Eventualità che lui respinse in modo fermo.

