Coronavirus, calano positivi e ospedalizzati e aumentano i guariti in Liguria

Liguria. Sono 1.244 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 7 meno di ieri, secondo il consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Il dato è frutto di 3 nuove positività, nessun nuovo decesso e 10 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono 10.006 e cioè 3 più di ieri. I casi positivi totali, individuati da test di screening, sono in tutto 1.133 e cioè 61 più di ieri. I casi positivi in pazienti sintomatici sono in tutto 8.873 e cioè 58 meno di ieri.

