Cus Genova Volley, sarà ancora Serie B

Genova. Dopo settimane di attesa e trattative, che hanno impegnato presidenza e dirigenti della società biancorossa, è ufficiale: il Cus Genova Volley parteciperà per il terzo anno consecutivo con la propria prima squadra maschile al campionato nazionale di Serie B, ossia la quarta categoria nazionale dopo Serie A1, Serie A2, Serie A3.

Una conferma importante per tutta la società, che ringrazia in particolare modo il presidente Maurizio Cechini per la fiducia nel progetto biancorosso, mirato a consolidare e confermare il PalaCus come casa del volley genovese.

... » Leggi tutto