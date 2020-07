Dallo Scaletto alla spiaggia di Zinola, gruppo consiliare PD: “Rapporto porto/città va cambiato”

Savona. “Questa mattina insieme agli altri consiglieri comunali di minoranza ci siamo recati allo Scaletto delle Fornaci dove la cooperativa L’Altromare ha raccontato pubblicamente il motivo per cui la spiaggia attrezzata per i disabili non ha potuto ancora aprire. Per questa stagione, la concessione degli spazi dello Scaletto senza scalini delle Fornaci, fiore all’occhiello dell’inclusione e bellissima esperienza della nostra città, sarà a titolo oneroso”. Lo comunica, in una nota, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Savona.

“Il Comune lo scopre oggi – spiegano i democratici – quando le attività sarebbero dovute partire una settimana fa, e con una delibera paga i 400 euro richiesti da Port Authority. Ma ora il Comune si attivi e monitori affinché questa autorizzazione arrivi in fretta e lo Scaletto senza scalini possa iniziare finalmente la sua stagione. Il punto però è la costante mancanza di comunicazione e sinergia nelle scelte e nelle decisioni. L’amministrazione arriva sempre in ritardo sui problemi e le questioni che hanno a che fare con Autorità Portuale”.

