Genova. La direzione sanitaria dell’Istituto G. Gaslini comunica che il 7 luglio si è verificato il decesso di una bambina di 13 mesi presso l’Hospice Pediatrico “Il Guscio dei bimbi” dell’Istituto per disfunzione multi organo. Alla piccola era stata diagnosticata in epoca prenatale una gravissima lesione congenita displasica del fegato ed era stata presa in cura da diverse equipe dell’Istituto Gaslini.

