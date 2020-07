Due acuti di Mertens e Lozano condannano il Genoa, Goldaniga non basta

Genova. Avrebbe potuto subire molti più gol nel primo tempo, nella ripresa invece era riuscito ad agguantare il pareggio con Goldaniga, ma si è fatto infilare con un lancio di 40 metri per il neo entrato Lozano. Il Genoa esce sconfitto dal Ferraris per 1-2 contro un Napoli ampiamente superiore in tutti i reparti, ma che ha avuto un paio di amnesie che il Genoa avrebbe potuto sfruttare meglio. Stavolta non è riuscito il recupero nell’assalto finale e la classifica ora si fa davvero difficile, con il Grifone che ora è terz’ultimo alle spalle del Lecce.

Primo tempo. Difesa a tre con Goldaniga dal primo minuto insieme a Zapata e Masiello. A centrocampo si rivede Schone. La coppia d’attacco è Pinamonti-Sanabria.

... » Leggi tutto