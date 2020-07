Immobiliare, il 30% delle agenzie in Liguria potrebbe chiudere entro due anni

Liguria. L’uso crescente della realtà virtuale nella gestione delle visite immobiliari, che ha avuto un’accelerazione durante l’emergenza Covid, potrebbe ridurre i tempi delle compravendite in Liguria fino al 30%. A sostenerlo è un’indagine svolta su oltre 400 agenzie e professionisti italiani da RockAgent, la principale agenzia ibrida in Italia (agenzia digitale con agenti sul territorio).

Secondo più della metà degli agenti liguri (57%), grazie ai virtual tour si risparmia un terzo del tempo e un’altra fetta consistente del campione (39%) stima che il risparmio di tempo potrebbe arrivare fino al 20%. Con le visite in realtà virtuale, infatti, non solo si accelera l’intera trattativa, rivolgendosi a clienti preselezionati e più propensi all’acquisto (aspetto indicato come il principale vantaggio dal 40% degli intervistati). Si ottiene soprattutto una maggiore qualificazione del cliente – lo conferma più della metà (60%) degli agenti – il che permette di trattare solo con possibili acquirenti realmente interessati, limitando il numero degli appuntamenti on-site.

