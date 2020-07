Italia Veloce, ecco tutte le grandi opere per Genova tra Gronda, tunnel Fontanabuona e depositi costieri

Genova. Dalla Gronda al Terzo Valico, dal prolungamento della metropolitana alla nuova diga foranea, dal collegamento ferroviario con l’aeroporto, al tunnel della Val Fontanabuona. E’ lungo l’elenco delle opere strategiche per Genova che il Mit ha messo nel pacchetto di “Italia Veloce”: una trentina di infrastrutture, grandi e piccole, che interessano strade, ferrovie, porto e trasporto pubblico.

Non ci sono grandi sorprese, in realtà, essendo tutte opere di cui in città se ne parla da tempo, anche se per alcune non sì può parlare proprio di ribalta mediatica. L’elenco, con tanto di dettagli sui finanziamenti (accantonati o da trovare) arriva direttamente da una fonte di rilievo in esclusiva per Genova24.

... » Leggi tutto