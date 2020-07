Italia Veloce, quasi 2 miliardi di euro di interventi nel savonese

Liguria. Non solo il raddoppio ferroviario di ponente (per un miliardo e mezzo di euro): sono diverse le opere che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in programma di realizzare in Liguria (e più precisamente nel savonese) nell’ambito di “Italia Veloce”, il piano di ammodernamento complessivo delle infrastrutture che prevede massicci investimenti e una nuova stagione di pianificazione strategica nel settore dei trasporti.

Tra gli interventi, c’è la messa in sicurezza del torrente Segno a Vado Ligure (per 15 milioni di euro) e la sistemazione della nuova viabilità in fregio al Molo 8.44 di Vado Ligure (per 18 milioni di euro).

