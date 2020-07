La nuova frontiera del turismo esperienziale, ecco la piattaforma per raccontare emozioni, passioni e territorio

È in linea e attivo da oggi il nuovo sito www.experienceliguria.it: un contenitore che racchiude e propone al turista una serie di suggerimenti ed esperienze da fare in Liguria, proposte dagli operatori di tutto il territorio ligure che vorranno aderire all’iniziativa. A oggi sono 270 le esperienze a disposizione dei turisti, suddivise in 6 categorie: active, gourmet, borghi, family, mare e Genova-city break, e continueranno a crescere. Ciascun operatore potrà caricare direttamente la propria “experience” utilizzando o la sezione dedicata del sito www.agenziainliguria.it o il link diretto www.experienceliguria.it.

L’obiettivo della nuova piattaforma è puntare sempre di più sul turismo esperienziale, vero e proprio motore della scelta per la vacanza: con questa piattaforma che racchiude le proposte degli operatori, dallo sport al mare, dal gusto alla cultura fino ai borghi, dalle attività per le famiglie alla scoperta delle città, si va a potenziare e diversificare l’offerta turistica della Liguria, mettendo in risalto le attività del territorio e rendendole più facilmente conoscibili e accessibili al grande pubblico con uno strumento unitario. Per il turista esiste la possibilità di filtrare le esperienze in base alle proprie passioni, in base ai luoghi, oppure lasciarsi guidare e cogliere al volo le proposte lanciare in modo automatico dal sito.

