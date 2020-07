L’Ariston pensa alla riapertura con l’incognita Festival, intervista al patron Walter Vacchino

Sanremo. Fase 3 covid-19. Lo Stato dà a teatri e cinema italiani il nulla osta per ripartire dopo il lockdown. Il 15 giugno avremmo potuto essere tutti in sala. “Avremmo potuto”, il condizionale è d’obbligo dal momento in cui ripartire non è così scontato. E non solo per la zavorra degli incassi: l’emergenza sanitaria ha inceppato ingranaggi di base e le incertezze del momento non favoriscono la loro rimessa in moto. Teatri e cinema restano allora chiusi. Anche l’Ariston.

