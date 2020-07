“Lo Scaletto va pagato”: Autorità Portuale chiede 400 euro per l’ok alla spiaggia per disabili a Savona

Savona. Sembrava mancasse solo la firma di un dirigente di Autorità Portuale. E quella, in effetti, manca ancora all’appello, ma per un motivo: secondo la Port Authority da quest’anno la concessione dello Scaletto senza Scalini non potrà più essere a titolo gratuito, bensì oneroso.

Ecco la ragione per cui la cooperativa Laltromare non ha ancora aperto la spiaggia attrezzata per i disabili: da quest’anno lo Scaletto va pagato. E i fondi sono stati stanziati, proprio pochi minuti fa, dalla giunta Caprioglio, mettendo così un altro, importante tassello sul percorso di riapertura dello “Scaletto senza scalini”, la spiaggia libera attrezzata delle Fornaci dotata di una serie di servizi gratuiti per garantire la balneazione accessibile e sicura alle persone affette a Sla e dalle altre disabilità.

