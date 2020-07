Nuovo ponte e Autostrade, Pd: “Scelta inevitabile”. E il M5S torna all’attacco: “Revoca della concessione”

Liguria. “Distinguerei il tema dell’azionariato da quello della gestione del ponte. A oggi la strada che si immette sul ponte e quella che esce dal ponte, è gestita da Aspi. Quale altra soluzione logica c’è? O facciamo le barriere doganali a inizio e fine ponte?” Parole della senatrice Pd Roberta Pinotti dopo le polemiche sulla lettera del ministro Paola De Micheli in merito all’affidamento del nuovo ponte di Genova ad Aspi, attuale concessionario del tratto autostradale.

“A oggi non essendoci stata alcuna revoca della concessione e dovendo fortunatamente essere inaugurato il ponte che sostituisce il Morandi, questa è la soluzione logica, naturale”. E sulla diversa posizione degli alleati del M5s sul tema, ha aggiunto: “Questa non è politica, ideologia o scelte di fondo, è la logica. Se mettiamo in discussione pure questa, è problematico”.

