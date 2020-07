Pennelli e spazzole da quasi 200 anni: Costella 1828 entra nell’Unione imprese centenarie italiane

Genova. L’Unione Imprese Centenarie Italiane abbraccia tra i suoi associati anche la prima azienda ligure. Si tratta di Costella 1828 di Genova, da quasi due secoli specializzata nella produzione di pennelli e spazzole.

Fondata come laboratorio artigianale nel 1828 nel cuore di Genova, in via Canneto il Curto 25 rosso, lo sviluppo dell’impresa assumerà a metà dell’Ottocento la denominazione Luigi Costella e Figli. È proprio Luigi che rilancerà l’attività produttiva e commerciale, prima in relazione all’intensa attività portuale nella città e poi espandendosi gradualmente in altre regioni del territorio nazionale con un vasto catalogo di referenze per uso professionale (specialmente nella cantieristica navale) e domestico.

