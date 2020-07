Ponte di Genova, Autostrade per l’Italia: “Mai ricevuto riscontri formali alle proposte o condizioni dall’esecutivo”

Liguria. Anche Aspi interviene nella querelle riguardante l’affidamento della gestione del nuovo ponte sul Polcevera.

Si legge nella nota: “Autostrade per l’Italia, nel corso di questi due anni, ha supportato in ogni modo la realizzazione del nuovo viadotto sul Polcevera facendosi carico della totalità delle spese di demolizione e costruzione. Le risorse complessivamente erogate per Genova, sotto forme di indennizzi e sostegno a cittadini e imprese, sono pari a circa 600 milioni di euro. Aspi ha realizzato un profondo e radicale cambiamento del suo management e di tutti i suoi processi aziendali. Entro il 2023 la società investirà 2 miliardi di euro in spese di manutenzione e cura della rete, di cui 550 milioni di euro nel solo 2020. Ad oggi sono attivi oltre 300 cantieri di manutenzione sulla rete nazionale. Attività possibili grazie al finanziamento di 900 milioni di euro messo a disposizione dalla Capo Gruppo Atlantia, poiché lo scorso gennaio Aspi, a causa dell’art. 35 del DL Milleproroghe, ha subito un downgrade del proprio rating a livello ‘spazzatura’ che ha bloccato di fatto l’accesso al credito della società”.

